Tesseract tour 2018, un concerto in Italia a novembre

Dopo l’annuncio della pubblicazione di “Sonder“, il quarto album dei Tesseract previsto in uscita il prossimo 20 aprile, la band capitanata dal vocalist Daniel Tompkins ha annunciato contestualmente agli show europei un’unica data italiana, che avrà luogo a Parma il 24 novembre presso il Campus Industry Music.

La formazione di Milton Keynes non sarà però da sola: sul palco della venue parmense, infatti, i Nostri saranno preceduti da Between The Buried And Me e Plini. Un’occasione imperdibile non solo per i fan dei Tesseract, ma anche per i sostenitori della scena progressive metal/djent/progcore, che sta raccogliendo sempre più proseliti negli ultimi anni anche nel nostro Paese.

Tesseract tour 2018

+ Between The Buried And Me

+ Plini

Sabato 24 novembre

Campus Industry Music, Parma

Biglietti disponibili da venerdì 9 marzo 2018.

