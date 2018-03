Everybody Hates Me – The Chainsmokers

Scomoda presa di coscienza, la solitudine indotta dalla celebrità. Se sentirvi soli vi porta a questo, continuate pure.

E.STA.A.TE – Laura Pausini

È il giorno di “Fatti Sentire”, il nuovo album della Pausini. Noi ci portiamo avanti, segnalandovi il pezzone elettropop che potrebbe farci compagnia quest’estate. Anzi, E.STA.A.TE.

Ultra Pharum – Samuel & Mannarino

Circola già da qualche giorno la collaborazione per Red Bull di Samuel, già al lavoro coi Subsonica, e Mannarino. I mondi dei due artisti si mischiano alla perfezione, al punto da farti venir voglia di vederli ancora insieme.

Boss – Drefgold (prod. Daves The Kid)

Primo membro, insieme al suo producer Daves The Kid, ad entrare nel roster di BHMG (Billion Headz Music Group), la nuova etichetta di Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Futuro? L’effetto fotocopia è dietro l’angolo.

Inhale – Duke Dumont ft. Ebenezer

Alzi la mano chi ha pensato a “A Christmas Carol”; Ebenezer si destreggia alla grande sulla base di Duke Dumont, che suona meglio delle precedenti.

Ballo del blocco – OG Eastbull ft. Achille Lauro (prod. Boss Doms)

Carnevale è passato, ma non quello di Mezzanotte al quale ci farà assistere Achille Lauro nelle date di Roma e Milano, al ritmo di quella Samba Trap che è ormai il marchio di fabbrica di Boss Doms. Di OG Eastbull cosa dovrei dire esattamente?

Moonlight – XXXTENTACION

Con ?, XXXTentacion, cerca di allungare la propria discografia, almeno quanto la fedina penale. Facesse solo pezzi così…

The Land Of Hope – The Leading Guy

Lungi da me voler apparire troppo patriottico, ma Simone Zampieri è italiano, ha un sound della madonna e, possibilmente, non lo sapevamo neanche. Occhio. P.S. L’intro sa tanto di “La favola di Adamo ed Eva”.

Alone – Halsey ft. Stefflon Don, Big Sean

Sentiamo Halsey ovunque, “Him & I” con G-Eazy è dappertutto. Qui la sostanza non cambia, il risultato forse sì.

Alien – Sabrina Carpenter, Jonas Blue

Jonas Blue ha forse il sound più gradevole tra i producer, Sabrina Carpenter è la nuova stellina di casa Disney. “Alien” non è un capolavoro, ma manco da buttare.

