Side Effects – The Chainsmokers ft. Emily Warren

Impossibile restare indifferenti al tiro di questo pezzo. La voce di Emily Warren e il basso fanno tutto il lavoro.

Don’t Leave Me Alone – David Guetta ft. Anne-Marie

Il fratello della perpetua di Don Matteo fa da sfondo ad un’Anne-Marie che continua ad offrirci conferme sul suo talento.

PIENSO EN TU MIRÁ (Cap. 3: Celos) – ROSALÍA

Occhio a non rimanere indietro, ROSALÍA è il nuovo fenomeno musicale del momento.

One Day – Logic ft. Ryan Tedder

In un pezzo che fa tanto Bruno Mars, le barre di Logic si amalgamano perfettamente al cantato di Ryan Tedder dei OneRepublic.

I Don’t Dance (Without You) – Matoma, Enrique Iglesias ft. Konshens

Sua maestà, Enrico Chiese, lascia lo spagnolo da parte sulle atmosfere tropicali di Matoma.

Moscow Mule (Acoustic version) – Benji & Fede

La versione analcolica della festosissima Moscow Mule.

We Don’t Care – Sigala ft. The Vamps

Il sound di Sigala è quasi sempre sinonimo di estate, al resto ci pensa la freschezza dei The Vamps.

More Than Friends – Jason Mraz ft. Meghan Trainor

Attenzione, attenzione. In una giornata all’insegna del featuring, quello di Jason e Meghan è di certo il più interessante.

Girls Night Out – Charli XCX

Gwen Stef…ehm, Charli XCX col suo nuovo singolo.

Non è Caracas – I Giocattoli ft. CIMINI

Aggiungiamo subito Caracas alla mappa dell’indie.

Comments

comments