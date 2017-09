The Chainsmokers tour 2018, un concerto a Bologna a marzo

I Chainsmokers torneranno in Italia il prossimo anno. È notizia di oggi infatti che il duo di deejay formato da Andrew Taggart e Alex Pall farà tappa a Bologna il 3 marzo 2018 per un concerto all’Unipol Arena.

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di giovedì 28 settembre solo per gli iscritti Io Vado Club, e dalle ore 10 di venerdì 29 settembre sul sito TicketOne.

The Chainsmokers tour 2018

3 marzo 2018 – Bologna, Unipol Arena

Prezzi biglietti:

Primo Settore Trib. Telescopiche: € 40,00 + ddp

Secondo Settore Trib. Telescopiche: € 37,00 + ddp

Primo Settore Gradinata Num.: € 40,00 + ddp

Secondo Settore Gradinata Num.: € 37,00 + ddp

Parterre : € 35,00 + ddp

Terzo Settore Gradinata Num.: € 35,00 + ddp

Sono a disposizione anche due VIP Packages, dei quali uno include anche un meet&greet con i Chainsmokers.

“The One” Dressing Room Experience 1 Biglietto Primo Settore Trib. Telescopiche € 40,00 o Parterre 35 € + ddp + 500,00 €

-Meet & Greet private con The Chainsmokers

-Accesso al pre-show lounge

-Possibilità di scattare una foto con la band

-Accesso al soundcheck (2 o 3 canzoni)

-VIP Tour Laminate commemorativo (autografato)

-Accesso anticipato alla venue (prima dell’ammissione del pubblico generale)

-Esclusivo Merchandise VIP

-Accesso all’area Hospitality Adventures In Wonderland.

“Something Just Like This” Soundcheck Experience 1 biglietti Primo Settore Trib. Telescopiche € 40,00 o Parterre € 40 + ddp + 150,00 €

-Un biglietto parterre o Primo Settore Trib, Telescopiche

-Accesso al soundcheck (2 o 3 canzoni)

-VIP Tour Laminate commemorativo

-Accesso anticipato alla venue (prima dell’ammissione del pubblico generale)

-Esclusivo Merchandise VIP

-Accesso all’area Hospitality Adventures In Wonderland.

