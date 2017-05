The Cranberries tour 2017, cancellato il concerto a Milano del 12 giugno

Il concerto dei The Cranberries previsto per il prossimo 12 giugno al Teatro degli Arcimboldi è stato cancellato a causa di problemi di salute della cantante Dolores O’Riordan, così come tutte le date europee fissate dal 24 maggio al 16 giugno. Rimangono pertanto confermate le restanti tappe italiane del 23 giugno al Postepay Sound a Piazzola sul Brenta, del 24 giugno al Firenze Rocks, del 26 giugno a Roma all’Auditorium Parco della Musica e dell 27 giugno a Cattolica.

I dettagli sul rimborso dei biglietti acquistati per il concerto del 12 giugno a Milano saranno resi noti al più presto da Live Nation Italia.

Come annunciato sui profili social della band irlandese, lo stop di quattro settimane imposto dai medici della O’Riordan è dovuto a problemi alla schiena della frontwoman. I Cranberries hanno comunque promesso di recuperare nel prossimo futuro le date annullate, rivolgendosi in questo modo al proprio pubblico: “Ci dispiace molto per tutti e per qualsiasi inconveniente e delusione che questo possa causare ai nostri fan. La decisione non è stata presa alla leggera, ma la salute di Dolores è fondamentale“.

Foto copertina: Pagina Facebook artisti

