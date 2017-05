The Darkness tour 2017, annunciate tre nuove date a novembre

A un anno di distanza dal loro ultimo concerto in Italia i The Darkness torneranno presto nel nostro Paese. Come già annunciato in precedenza, il gruppo di Justin Hawkins il 10 giugno aprirà il concerto dei Guns N’Roses a Imola mentre il 6 luglio farà parte del cartellone di Rugby Sound 2017 a Legnano.

In settimana, a queste due date, si sono aggiunti nuovi live. Il tour europeo dei The Darkness infatti sbarcherà nuovamente in Italia a novembre per ben tre concerti: l’8 novembre all’Alcatraz di Milano, il 9 all’Orion di Ciampino e il 10 al Vox Club di Nonantola.

The Darkness tour 2017

10 giugno, Guns N’Roses + The Darkness – Autodromo di Imola

7 luglio, Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

8 novembre, Milano – Alcatraz

9 novembre, Ciampino (RM) – Orion

10 novembre, Nonantola (MO) – Vox Club

