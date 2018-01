The Darkness tour 2018, un concerto a Prato ad agosto

I Darkness torneranno in Italia per un’unica data la prossima estate, andando ad arricchire ulteriormente il già variegatissimo calendario dei concerti in terra nostrana. Per l’esattezza, i fratelli Hawkins e soci si esibiranno in Piazza Duomo a Prato il 31 agosto 2018.

“Pinewood Smile” è il quinto disco della band ed è stato pubblicato lo scorso 6 ottobre, a distanza di circa due anni da “Last of Our Kind”. Scritta a Putney (Londra), registrata in Cornovaglia e prodotta da Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse), l’ultima opera dei Nostri è composta da pezzi che possiedono tutti gli elementi classici che caratterizzano da sempre il sound della formazione britannica.

The Darkness Tour 2018

31 agosto – Piazza Duomo, Prato

Posto in piedi: € 25 + prevendita

Posto seduto: € 35 + prevendita

I biglietti sono disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 sul circuito Boxol.

