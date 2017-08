The End Of The End, il film-concerto dei Black Sabbath nei cinema a ottobre

Il 4 febbraio 2017 i Black Sabbath si sono esibiti a Birmingham, la città in cui la loro carriera lunga quasi mezzo secolo ha avuto inizio, per l’81esimo e ultimo concerto del “The End Tour”. Uno show monumentale, che ha definitivamente calato il sipario sulla leggenda che Ozzy Osbourne e soci hanno creato e alimentato dal lontano 1968.

Solo per un giorno, il prossimo 4 ottobre, grazie all’uscita nelle sale del film-concerto “The End Of The End”, sarà possibile rivivere al cinema e in alta definizione l’ultimo concerto dei Sabbath, intervallato da interviste, aneddoti, e scene di vita da tour della band. “The End Of The End” quindi non sarà solo l’occasione per riassaporare i grandi classici della formazione britannica, ma anche perfomance esclusive di alcune canzoni non suonate durante il resto del tour.

Come dichiarato dai Black Sabbath in persona: “Tornare a casa dopo tutti questi anni è stato qualcosa di speciale. È stato difficile dire addio ai fan, che ci hanno seguito per tutto questo tempo. All’inizio della nostra carriera non ci saremmo mai potuti immaginare che saremmo tornati, 49 anni dopo, proprio qui a casa nostra per il nostro ultimo spettacolo”.

Maggiori informazioni e elenco sale su www.nexodigital.it

