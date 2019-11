The Exploited tour 2019, le date italiane

Manca pochissimo al ritorno in Italia degli Exploited, che quest’anno passeranno nel Bel paese per due date: il 5 novembre al Traffic Live Club di Roma e il 6 novembre al Last One To Die di Caramagna (TO).

La storica band hardcore punk scozzese festeggia proprio nel 2019 40 anni di attività e proporrà per gli show italiani una scaletta incentrata sui successi che hanno contribuito a renderla leggendaria nel corso dei decenni.

The Exploited tour 2019, le date dei concerti

Martedì 5 novembre 2019

Traffic Live Club – Roma

via Prenestina, 738

Biglietti acquistabili in prevendita al prezzo di 12 euro + d.d.p. su Do It Yourself Ticket e punti vendita Sisal

Biglietti in cassa la sera dello show: 15 euro

Ingresso riservato ai soci. La sottoscrizione è gratuita

Mercoledì 6 novembre 2019

Last One To Die – Caramagna (TO)

piazza Boetti, 6

Apertura ore 20:00 – inizio live ore 20:30

Prevendite attive, per questo evento disponibili solo 100 biglietti al prezzo di 14 euro + 10% di diritti trattenuti dal sito – in cassa costerà 18.

