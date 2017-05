Thegiornalisti, le foto e la scaletta del concerto a Milano dell’11 maggio 2017

Secondo sold out in pochi giorni per i Thegiornalisti che, dopo la tappa capitolina al Palalottomatica, portano il loro minitour nei palasport al Forum di Assago. Trascinati dal successo dell’ultimo lavoro in studio “Completamente Sold Out”, la band di Tommaso Paradiso chiude nel capoluogo lombardo questa coppia di concerti-evento che servono da anteprima al prossimo tour estivo.

Il successo per i Thegiornalisti è arrivato nell’arco degli ultimi due anni, quando Radio Deejay propose nelle playlist il loro singolo “Fine dell’estate”, scelta intrapresa poi da altri network nazionali che ha avuto come risultato il far circolare il loro nome nell’arco di poche settimane; il risultato è che l’ultimo lavoro “Completamente Sold Out”, è tra gli album più venduti dello scorso anno.

Il concerto-evento, che riprende quanto proposto a Roma due giorni prima, ha visto i Thegiornalisti condividere il palco con Luca Carboni (la sua hit “Luca lo stesso” è stata musicata da Tommaso Paradiso) e Fabri Fibra, rapper con il quale la band ha inciso “Pamplona”, canzone estratta da “Fenomeno”, ultimo studio album dell’artista marchigiano.

I Thegiornalisti torneranno in tour la prossima estate per una nuova serie di concerti chiamata “Completamente Senza Estate“, nella quale spiccano le date di Ferrara (6 luglio), Collegno (12 luglio) e Treviso ad Home Festival (2 settembre).

Thegiornalisti – La scaletta del concerto dell’11 maggio a Milano

Senza

Gli alberi

Vieni e cambiami la vita

Mare Balotelli

Fine dell’estate

L’ultimo grido della notte

Disperato

Sbagliare a vivere

L’importanza del cielo

E menomale/Autostrade umane/Io non esisto (medley acustico)

Proteggi questo tuo ragazzo (con Luca Carboni)

Luca lo stesso

Non caderci mai più

Fatto di te

Sold out

Per lei

Tra la strada e le stelle (con Elisa)

Il tuo maglione

Pamplona (con Fabri Fibra)

Non odiarmi

Promiscuità

Completamente

Balla

Le foto del concerto

Fotografie a cura di Martina Dalla Mora.

