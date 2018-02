I The Hives hanno annunciato un concerto in Italia per la prossima estate. La band svedese infatti è tra gli headliner confermati del Rugby Sound Festival 2018, e si esibirà il 6 luglio all’Isola del Castello di Legnano (MI), portando quindi ancora una volta nel Bel paese il suo esplosivo show.

La formazione composta da Howlin’ Pelle Almqvist alla voce, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem alle chitarre, Dr. Matt Destruction al basso e Chris Dangerous alla batteria ha all’attivo cinque dischi, esordendo nel 1997 con il fortunato “Barely Legal“. L’ultima fatica dei Nostri invece si intitola “Lex Hives” e risale al 2012.

The Hives tour 2018

6 luglio 2018

Isola del Castello, Legnano (MI)

Special Price edizione limitata € 15 + diritti di prevendita

Prezzo in cassa € 20

Biglietti disponibili nei circuiti Ticketone e Mailticket.

Comments

comments