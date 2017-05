The Jesus And Mary Chain Tour 2017, cancellate le date italiane di luglio

Sono state cancellate le due date che i The Jesus And Mary Chain avevano in programma in Italia nel mese di luglio. La notizia, che arriva nello stesso giorno dell’annuncio di un nuovo tour nel periodo autunnale, è stata comunicata dal promoter Comcerto che ha giustificato la cancellazione con “sopraggiunte circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del promoter, della band e dei due festival”.

I due concerti cancellati, entrambi inseriti all’interno di un festival, si sarebbero dovuti tenere il 6 luglio a Gardone Riviera (BS), all’Anfiteatro Del Vittoriale, e il 7 luglio al Pistoia Blues. La promessa è che il gruppo britannico torni in Italia alla prima occasione utile, che potrebbe essere nel mese di ottobre, quando il gruppo sarà impegnato nella parte europea del tour e che presenta, al momento, date in Svezia, Germania, Repubblica Ceca e Irlanda.

I biglietti per i due concerti cancellati potranno essere richiesti tra il 15 maggio e il 15 luglio presso il punto vendita o il sito web nel quale è stato acquistato (no circuiti di secondary ticketing). Come puntualizzato dal promoter, il rimborso riguarda il biglietto, incluso il costo di prevendita, e non le spese accessorie (es. viaggio e hotel) e viene fatto a fronte di presentazione del titolo di accesso integro.

Comments

comments