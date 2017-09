The Killers, annunciate le date europee del 2017 e del 2018

I The Killers hanno annunciato le date dei concerti che li vedranno protagonisti in Europa nella prima parte del 2018. Le date, che si svilupperanno tra la seconda metà di febbraio e la prima decade di marzo 2018, si aggiungono all’esteso tour britannico che la band aveva già confermato nelle scorse settimane e che vedrà Brandon Flowers e soci Oltremanica per quasi tutto il mese di novembre 2017

I concerti, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori date prima del concerto di Helsinki e dopo la tappa di Anversa (la band è infatti impegnata in Nordamerica fino al 5 febbraio e tornerà ad esibirsi Oltreoceano, in Messico, il 2 aprile 2018), non presentano date in Italia: verranno infatti toccati solo Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Belgio. Le date nell’Europa Continentale saranno le prime dopo l’uscita di “Wonderful Wonderful”, atteso nei negozi il 22 settembre prossimo.

Di seguito tutte le date europee ad oggi confermate:

The Killers, le date europee del 2017 e 2018

Novembre 2017

6 Birmingham (UK), Genting Arena

10 Newcastle (UK), Metro Radio Arena

13 Manchester (UK), Arena

16 Dublino (Irlanda), 3Arena

17 Belfast (UK), SSE Arena

19 Leeds (UK), First Direct Arena

20 Glasgow (UK), SSE Hydro

21 Aberdeen (UK), GE Arena

23 Nottingham (UK), Motorpoint Arena

25 Sheffield (UK), Arena

27 Londra (UK), The O2

28 Londra (UK), The O2

Febbraio 2018

19 Helsinki (FIN), Hartwall Arena

23 Oslo (NOR), Telenor Arena

24 Stoccolma (SVE), Globe

25 Copenhagen (DEN), Royal Arena

27 Berlino (GER), Mercedes-Benz Arena

28 Amsterdam (NED), Ziggo Dome

Marzo 2018

01 Esch-Sur-Alzette (LUX), Rockhal

03 Parigi (FRA), Zenith

05 Colonia (GER), Lanxess Arena

06 Anversa (BEL), Sportpaleis

