The Kooks tour 2017, un concerto in Italia a novembre

Questa mattina i Kooks hanno annunciato un concerto in Italia. Pochi giorni dopo la pubblicazione del greatest hits “The Best Of… So Far“, uscito il 19 maggio, il gruppo inglese ha svelato le date dei concerti del 2017. La band suonerà nel nostro paese il prossimo 13 novembre al Fabrique di Milano.

I ‘The Kooks’ nascono artisticamente a Brighton nel 2005. L’anno seguente, nel 2006 debuttano con ‘Inside In/Inside Out’ considerato un classico dagli amanti del genere e dal quale sono stati estratti gli hit single ‘Naïve’ e ‘She Moves In Her Own Way’. Da quel momento la loro carriera è stata un crescendo di successi e album dalle sonorità indie rock. Quest’anno, a undici anni dal debutto, hanno pubblicato la loro prima raccolta di successi, contenente anche registrazioni alternative e brani inediti.

The Kooks tour 2017

Lunedì 13 novembre – Milano, Fabrique

Prezzo biglietti: posto unico € 27 + prevendita

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 26 maggio sul circuito TicketOne.

