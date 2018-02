The National tour 2018, un concerto a Milano Rocks a settembre

Dopo l’annuncio della partecipazione dei Thirty Seconds to Mars alla prima edizione del Milano Rocks, nuovo festival che si svolgerà presso l’Open Air Theatre dell’Area EXPO- Experience Milano del capoluogo lombardo, sono stati finalmente annunciati i secondi headliner della kermesse meneghina. Saranno quindi i The National a esibirsi il 7 settembre 2018 sul palco dell’Open Air Theatre.

La band indie rock capitanata da Matt Berninger porterà pertanto anche in Italia il tour promozionale dell’ultimo, acclamato lavoro in studio, “Sleep Well Beast“, pubblicato nel 2017.

The National tour 2018

Venerdì 7 Settembre 2018

Milano Rocks

AREA EXPO – Open Air Theatre – Experience Milano

Prezzi biglietti: 36,00 euro + diritti di prevendita

Biglietti disponibili tramite My Live Nation presale da mercoledì 7 febbraio alle ore 11.00. Prevendite generali a partire da giovedì 8 febbraio alle ore 11.00.

Comments

comments