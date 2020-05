Si intitola Dark Side Of Everything il debutto dei The Neverly Boys

The Neverly Boys, il nuovo progetto firmato Dave Sitek (TV On The Radio) e dal cantante, compositore e produttore Daniel Ledinsky (che vanta collaborazioni con Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Refused e Cee Lo Green), hanno pubblicato lo scorso 22 maggio l’album di debutto “Dark Side Of Everything“, che contiene al suo interno il nuovo singolo “Never Come Down”.

I due artisti hanno commentato in questo modo l’uscita della loro opera prima: “The Neverly Boys sanno che siete molte cose. Siete piloti, che volano sopra rocce giganti nello spazio. Siete esploratori, che navigano le profondità della vita moderna. Siete animali alla ricerca di un rifugio dallo sfarfallio bluastro della luce di questa esistenza moderna. Se siete in grado di coltivare la quiete nel bel mezzo del trambusto, The Neverly Boys vorrebbero presentarvi una storia umana. Una storia nuda e cruda, che parla di trovare il proprio posto nel mondo. Con tutta la gloria e i drammi che ne conseguono, TNB cercano di dare una voce a ciò che non si conosce, alla magia, alle sofferenze e alle aspirazioni. E sperano che troviate conforto nelle loro canzoni. Non lasciate che vi dicano che non vincerete mai. Non lasciate che vi dicano che il sole non sorgerà più. Alla fine, arriverà anche il vostro momento. I padroni muoiono, prima o poi. Ascoltate il disco. E’ importante, ora più che mai“.

