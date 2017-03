The Pretenders tour 2017, un concerto in Italia a luglio

The Pretenders saranno in tour in Italia a luglio 2017: tra le date dei concerti estivi una si terrà infatti a Gardone Riviera, ovvero al Festival del Vittoriale Tener-a-mente. La rassegna si articolerà tra luglio e agosto, e ha già in programma tanti nomi interessanti come The Jesus and Mary Chain, Passenger, e Ben Harper: qui il programma completo del festival.

Il nuovo album dei Pretenders, “Alone”, è arrivato a ben otto anni di distanza da “Break Up The Concrete”, e a trentasei dal debutto sulle scene. “Questo album è ciò che amo di più, persone vere che suonano vera musica” ha dichiarato la front-woman Chrissie Hynde, che per la registrazione dell’LP ha lavorato con Dan Auberbach dei Black Keys, col bassista Dave Roe (già collaboratore di Johnny Cash), Loretta Lynn, Kenny Vaughan (già chitarrista di Lana Del Rey), il tastierista Leon Michels, il batterista Richard Swift ed il chitarrista di Blake Shelton, Russ Pahl.

“Alone” è un tuffo nel passato, con energiche atmosfere vintage che hanno riportato gli ascoltatori al 1980, l’epoca del primissimo album omonimo.

The Pretenders tour 2017

Giovedì 13 luglio 2017 – Gardone Riviera (BS)

Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Anfiteatro del Vittoriale, via Vittoriale 12

Prezzi biglietti:

Poltronissima: 60,00 € + d.p.

Platea centrale: 45,00 € + d.p.

Platea laterale: 40,00 € + d.p.

Gradinata numerata: 45,00 € + d.p.

Gradinata non numerata: 35,00 € + d.p.

I biglietti in vendita su TicketOne e sul sito ufficiale www.anfiteatrodelvittoriale.it.

