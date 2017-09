Uscirà nel 2018 il nuovo e atteso album dei Prodigy. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri direttamente dai profili social del gruppo. Entro la fine dell’anno, uscirà un nuovo singolo che permetterà ai tanti fan di farsi un’idea sul nuovo corso intrapreso dalla band. Non si hanno ulteriori dettagli su quello che sarebbe il settimo lavoro dei Prodigy.

L’ultimo disco dei Prodigy, “The Day Is My Enemy”, è stato pubblicato nel 2015, e ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita in Gran Bretagna. Il gruppo inglese, composto da Liam Howlett, Keith Flint e Maxim Reality, fino a questo momento ha venduto oltre 30 milioni di album.

Comments

comments