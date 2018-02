The Rolling Stones tour 2018, annunciate le date europee

I Rolling Stones porteranno nuovamente il loro No Filter Tour in giro per l’Europa anche nel 2018. Infatti, Mick Jagger e soci hanno annunciato una serie di nuove date nel Vecchio Continente tra i prossimi mesi di maggio e luglio.

La tranche del 2018 della tournée degli Stones toccherà Inghilterra, Irlanda, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Polonia. L’Italia al momento non è presente tra gli show confermati, ma ulteriori concerti (oltre alle informazioni sulle prevendite delle tappe annunciate) potrebbero essere comunicati prossimamente.

The Rolling Stones, le date europee del 2018

17 Maggio – Croke Park, Dublin

22 Maggio – London Stadium

5 giugno – Old Trafford, Manchester

9 giugno – Murrayfield Stadium, Edinburgh

15 giugno – Principality Stadium, Cardiff

19 giugno – Twickenham Stadium

22 giugno – Olympiastadion, Berlin

26 giugno – Orange Velodrome, Marseille

30 giugno – Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

4 luglio – Letnany Airport, Prague

8 luglio – PGE Narodowy Stadium, Warsaw

