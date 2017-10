Rolling Stones, nuovo singolo e nuovo disco in uscita a dicembre

Ci avevano avvertiti gli Stones ed ecco finalmente svelata l’identità della sorpresa che stavamo aspettando: si intitola “On air” e uscirà il 1 dicembre 2017. Intanto, però, possiamo iniziare a fare riscaldamento con “Come On”, il singolo di debutto della band, incluso nel disco nella versione registrata al “Saturday Club” del leggendario Brian Matthew, e disponibile da oggi, venerdì 6 ottobre 2017, in streaming e in digitale.

È la peculiarità di “On air”, la cui scaletta si compone interamente di registrazioni radiofoniche riconducibili agli anni formativi della band. Si parla del triennio ’63-’65 e di canzoni, otto delle quali mai registrate o pubblicate in precedenza, provenienti dalla messa in onda di storiche trasmissioni della BBC, dove Jagger e soci divennero ben presto di casa: “Top Gear”, “Rhythm and Blues” e “The Joe Loss Pop Show”, oltre al già citato “Saturday Club”.

Trentadue tracce, disponibili in Italia nei formati standard CD, Deluxe Edition doppio CD, Doppio vinile Deluxe 180 grammi, che mostrano una formazione in fermento, vivace, esuberante e sempre in grado di sorprendere. È il caso delle registrazioni radiofoniche con cui, in quel periodo, gli Stones conquistarono il pubblico di giovani e giovanissimi, offrendo ogni volta qualcosa di nuovo, di diverso. Così, oltre agli otto inediti, la tracklist di “On air”, conta sette brani che hanno debuttato prima sulle frequenze radiofoniche, che sui solchi di un disco ufficiale della band.

Elettrizzanti le esecuzioni di “Fannie Mae”, registrata in origine dal bluesman Buster Brown nel ’59, “Hi Heel Sneakers” di Tommy Tucker e “Cops And Robbers” di Bo Diddley, un sostrato identitario a cui la formazione dell’ultimo “Blue and Lonesome” non poteva certo rinunciare, nonostante i ripetuti inviti della BBC ad esibirsi sui singoli del momento. Anzi, c’è anche tanto rock’n’roll con “Roll Over Beethoven”, “Memphis, Tennessee” e “Beautiful Delilah”, grandi classici del compianto maestro, Chuck Berry.

Poi, però, non potevano mancare le versioni grezze e vibranti degli originali firmati Jagger/Richards, come “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “The Last Time” e “The Spider and The Fly”, al centro di un’antologia, che fa da prezioso contrappunto al ritorno alle origini di “Blue and Lonesome”, restituendo tutta la frenesia e il tumulto degli anni in cui giovani, affamati e vigorosi i Rolling Stones si apprestavano alla conquista del mondo.

Tempi lontani, ormai, ragion per cui la rimessa in auge di quelle prime esecuzioni in radio è stata effettuata mediante un processo di “separazione delle sorgenti audio” dei nastri originali. De-missate, le registrazioni sono state affidate ai tecnici degli Abbey Road che le hanno ricostruite, riequilibrate e re-missate, al fine di ottenere un sound più completo ed efficace.

Tracklist della Edizione Standard:

1. Come On – Saturday Club, 1963

2. (I Can’t Get No) Satisfaction – Saturday Club, 1965

3. Roll Over Beethoven – Saturday Club, 1963

4. The Spider and The Fly – Yeah Yeah, 1965

5. Cops And Robbers – Blues in Rhythm, 1964

6. It’s All Over Now The – Joe Loss Pop Show, 1964

7. Route 66 – Blues in Rhythm, 1964

8. Memphis, Tennessee – Saturday Club, 1963

9. Down The Road Apiece – Top Gear, 1965

10. The Last Time – Top Gear, 1965

11. Cry To Me – Saturday Club, 1965

12. Mercy, Mercy – Yeah Yeah, 1965

13. Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin’) – Saturday Club, 1965

14. Around And Around – Top Gear, 1964

15. Hi Heel Sneakers – Saturday Club, 1964

16. Fannie Mae – Saturday Club, 1965

17. You Better Move On – Blues in Rhythm, 1964

18. Mona – Blues In Rhythm, 1964

Tracklist del secondo Cd compreso nell’edizione DELUXE:

19. I Wanna Be Your Man – Saturday Club, 1964

20. Carol – Saturday Club, 1964

21. I’m moving On – The Joe Loss Pop Show, 1964

22. If You Need Me – The Joe Loss Pop Show, 1964

23. Walking The Dog – Saturday Club, 1964

24. Confessin’ The Blues – The Joe Loss Pop Show, 1964

25. Everybody Needs Somebody To Love – Top Gear, 1965

26. Little By Little – The Joe Loss Pop Show, 1964

27. Ain’t That Loving You Baby – Rhythm And Blues, 1964

28. Beautiful Delilah – Saturday Club, 1964

29. Crackin’ Up – Top Gear, 1964

30. I Can’t Be Satisfied – Top Gear, 1964

31. I Just Want to Make Love To You – Saturday Club, 1964

32. 2120 South Michigan Avenue – Rhythm and Blues, 1964

Il Doppio vinile contiene i 32 brani inseriti nella versione Deluxe.

