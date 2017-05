The Rolling Stones, un concerto al Lucca Summer Festival a settembre

L’annuncio è ufficiale, i The Rolling Stones terranno un concerto al Lucca Summer Festival il 23 settembre 2017.

Gli Stones tornano in italia a distanza di tre anni dal loro ultimo concerto, tenuto al Circo Massimo di Roma, nel 2014.

I biglietti per il concerto italiano saranno in vendita con una presale dedicata ai clienti American Express dalle ore 9.00 di giovedì 11 maggio 2017 allo stesso orario di sabato 13 maggio, mentre le aperture generali delle vendite inizieranno alle ore 10.00 del 13 maggio. I prezzi saranno presto comunicati.

L’estate italiana dei concerti targata 2017 entra così di diritto nella storia con un calendario di eventi di caratura mondiale condensati in soli tre mesi: il calendario dei concerti è disponibile a questa pagina.

Che ci saremmo dovuti aspettare un grande nome per festeggiare il ventesimo anniversario del Lucca Summer Festival lo aveva anticipato lo stesso Mimmo D’Alessandro durante la conferenza stampa di presentazione del festival, ma nella giornata di ieri, quando sul web sono apparsi in contemporanea sia un post sulla pagina facebook ufficiale del Lucca, sia un messaggio sul sito degli Stones con una concomitanza di data e orari per un annuncio in uscita il 9 maggio alle 9.30, l’ultimo pezzo del puzzle ha trovato la propria collocazione.

Lo Stones No Filter Tour approderà in Europa per tredici date tra settembre e ottobre 2017. La prima data sarà ad Amburgo il 9 settembre 2017, mentre si concluderà con un doppio appuntamento a Parigi il 19 e 22 ottobre.

The Rolling Stones NoFilter Tour 2017

9 settembre 2017 – Amburgo

12 settembre 2017 – Monaco

16 settembre 2017 – Spielberg

20 settembre 2017 – Zurigo

23 settembre 2017 – Lucca, Lucca Summer festival

info: www.summer-festival.com

27 settembre 2017 – Barcellona

30 settembre 2017 – Amsterdam

3 ottobre 2017 – København

9 ottobre 2017 – Düsseldorf

12 ottobre 2017 – Stoccolma

15 ottobre 2017 – Arnhem

19 ottobre 2017 – Parigi

22 ottobre 2017 – Parigi

