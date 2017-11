The RRR Mob, si intitola “Nuovo impero” l’album del primo gruppo in Italia interamente composto da artisti di origine africana

Esce oggi, 17 novembre 2017, “Nuovo impero” l’album d’esordio della RRR Mob. The Real Recognize Real Mob è il primo gruppo in Italia interamente composto da artisti di origine africana. I quattro membri, Laioung, Isi Noice, Momoney e Hichy Bangz, si sono incontrati e hanno intrecciato le loro storie a Torino, uniti dalla voglia di vivere di musica ed essere per i più giovani il modello positivo che loro stessi non hanno mai avuto.

Prodotto da Laioung e Momoney, l’album è stato anticipato da ben quattro singoli: “Wooh”, “Come la mia gang”, “Flus 2” e “Non ci vedi mai”. In settimana, abbiamo avuto modo di sentire in anteprima “Nuovo impero”, un disco puramente trap che vanta, tra gli altri, due featuring d’eccezione come Guè Pequeno, presente in “Familia” e Luchè in “N.C.V.M”.

16 tracce e una valanga di rime che arrivano dritte in faccia e tanti ritornelli melodici vero marchio di fabbrica di Laioung. The RRR Mob celebra la rivalsa sociale contrapponendola ai luoghi comuni che imperversano sulle minoranze o chi ha meno agi e stili di vita diversi dalla massa. Tutto con varie punte di orgoglio di appartenenza ad ambienti che vivono davvero la strada, come se tutti questi appartenessero a una grande famiglia che parla la stessa lingua, in qualsiasi parte del mondo. Non a caso le sonorità africane fanno parte delle influenze musicali del gruppo che ha collaborato varie volte con rapper marocchini, come 7Liwa, Inkonnu e The Wind, presenti in “Hit”.

Non mancano, infine, i classici riferimenti dell’immaginario hip hop come il cinema (da Tony Montana a Kunta Kinte passando per Tarantino) o certi status symbol. Senza disdegnare qualche sfumatura sentimentale, specie quando emerge il bagaglio culturale-familiare dei quattro artisti, come sono cresciuti loro e i componenti delle rispettive famiglie.

Chi sono i The RRR Mob

Laioung – rapper, trapper, cantante e produttore musicale – nasce a Bruxelles nel 1992 da madre sierraleonese e padre pugliese, e vive in continuo movimento fra Bruxelles, Parigi, Londra, il Canada e varie città italiane. Il suo album “Ave Cesare – Veni, Vidi, Vici” (Sony Music), contenente 8 inediti e con i featuring di Guè Pequeno, Izi e Tedua, ha esordito al quarto posto nella classifica FIMI degli album più venduti e ha riscosso consensi unanimi da critica e pubblico. Ancora prima, “Giovane giovane”, la sua hit con i featuring di Izi e Tedua, ha consacrato la sua esplosione. Isi Noice – rapper e trapper – nasce nel 1991 a Casablanca (Marocco), arriva in Italia nel 2001 con la sua famiglia e cresce a Torino tra Barriera di Milano e Porta Palazzo, due quartieri difficili. Momoney – rapper, trapper, cantante e produttore musicale – nasce a Torino nel 1989 da una giovane coppia mista composta da un ragazzo del Senegal, arrivato da poco in Italia, e una ragazza italiana. Hichy Bangz – rapper e trapper – nasce nel 1994 a Beni Mellal (Marocco) e, nel 2000, entra in Spagna con la zia sfuggendo ai controlli doganali per stabilirsi a Martorell (Barcellona) e poi, a undici anni, raggiungere il padre in Italia a Masserano (Biella) e passare i primi anni tra vari problemi familiari e disavventure in comunità.

The RRR Mob – Nuovo Impero – La Tracklist e la copertina dell’album

01 – COME LA MIA GANG

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

02 – VIA DA QUI

Laioung x Momoney x Isi Noice x Hichy Bangz

Prod. Laioung

03 – WOOH

Laioung x Isi Noice x Momoney

Prod. Laioung

04 – COME NOI

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

05 – FAMILIA (feat. Gue Pequeno)

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

06 – N.C.V.M. (feat. Luche)

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

07 – HIT (feat. 7Liwa x Inkonnu x The Wind)

Laioung x Isi Noice

Prod. Laioung

08 – BOOGIE MEN (feat. Sedrick)

Momoney x Laioung x Hichy Bangz x Isi Noice

Prod. Momoney

09 – BANDO (feat. Malcky G)

Momoney x Isi Noice x Hichy Bangz x Laioung

Prod. Momoney

10 – ARABI & NERI

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

11 – PARANOIA

Hichy Bangz x Momoney

Prod. Laioung

12 – SNC

Momoney x Laioung

Prod. Momoney x Laioung

13 – PRESENTE

Laioung

Prod. Momoney

14 – LADY MILLION

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Momoney

15 – DON’T CALL ME

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Momoney

16 – FLUS II (feat. Sedrick)

Laioung x Isi Noice x Momoney x Hichy Bangz

Prod. Laioung

