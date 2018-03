The Script tour 2018, le date di marzo posticipate a giugno

I The Script hanno riprogrammato le date previste in questi giorni in Italia. Le tappe nazionali, infatti, sono state tra i quattro concerti del tour europeo per i quali la band è stata costretta alla riprogrammazione in un periodo successivo. Alla base della decisione dei problemi di salute di Daniel O’Donoghue: il cantante, vittima di una bronchite, è stato costretto ad un periodo di riposo.

Di seguito una dichiarazione della band:

Eravamo veramente dispiaciuti di dover cancellare i concerti. Vogliamo darvi sempre il 100% e promettiamo che in queste nuove date vi porteremo il miglior show possibile!

I concerti sono stati rischedulati per il 10 (Milano, Forum) e l’11 (Padova, Gran Teatro Geox) giugno. I biglietti già acquistati rimarranno validi anche per le prossime date; nel caso si voglia optare per il rimborso, è possibile richiederlo entro e non oltre il 30 aprile per la tappa di Milano e il 10 aprile per quella di Padova.

