The Smashing Pumpkins annunciano reunion e un tour

Gli Smashing Pumpkins confermano ufficialmente la loro reunion con tanto di annuncio di un tour statunitense. Il “Shiny and oh so Bright Tour” vedrà Billy Corgan, James Iha, Jeff Schroeder e Jimmy Chamberlin impegnati per una lunga serie di date negli States a partire dal prossimo 12 luglio da Glendale (Arizona), per poi concludersi il 7 settembre a Boise (Idaho).

Il “Shiny and oh so Bright Tour” sarà l’occasione (per ora solo per i fan statunitensi della band) per celebrare il trentesimo anniversario degli Smashing Pumpkins, con una scaletta incentrata sui primi cinque album di Corgan e soci: “Gish” del 1991, “Siamese dream” del 1993, “Mellon Collie and the Infinite Sadness” del 1995, “Adore” del 1998 e “Machina” del 2000.

The Smashing Pumpkins Tour 2018

12 luglio – Glendale, AZ

14 luglio – Oklahoma City, OK

16 luglio – Austin, TX

17 luglio – Houston, TX

18 luglio – Dallas, TX

20 luglio – Nashville, TN

21 luglio – Louisville, KY

22 luglio – Atlanta, GA

24 luglio – Miami, FL

25 luglio – Tampa, FL

27 luglio – Baltimore, MD

28 luglio – Philadelphia, PA

29 luglio – Uncasville, CT

31 luglio – Boston, MA

1 agosto – New York City, NY

4 agosto – Pittsburgh, PA

5 agosto – Detroit, MI

7 agosto – Montreal

8 agosto – Toronto

11 agosto – Columbus, OH

13 agosto – Chicago, IL

16 agosto – Kansas City, MO

17 agosto – Indianapolis, IN

19 agosto – St. Paul, MN

20 agosto – Omaha, NE

21 agosto – Sioux Falls, SD

24 agosto – Seattle, WA

25 agosto – Portland, OR

27 agosto – Oakland, CA

28 agosto – Sacramento, CA

30 agosto – Los Angeles, CA

1 settembre – San Diego, CA

2 settembre – Las Vegas, NV

4 settembre – Salt Lake City, UT

5 settembre – Denver, CO

7 settembre – Boise, ID

