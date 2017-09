The Struts apriranno il concerto dei Rolling Stones al Lucca Summer Festival

Manca sempre meno all’unica tappa italiana del No Filter Tour dei Rolling Stones, prevista per 23 settembre 2017 al Lucca Summer Festival. Proprio oggi è stata annunciata la lista completa delle band di supporto del tour europeo. Sarà Kaleo a dare il via alle danze ad Amburgo, Monaco e Spielberg, mentre John Lee Hooker Jr. suonerà a Spielberg. The Struts invece sono previsti a Zurigo e Lucca, Los Zigarros a Barcellona, de Staat ad Amsterdam e Rival Sons a Copenhagen e Dusseldorf. The Hellacopters suoneranno a Stoccolma, Leon Bridges ad Arnhem e i Cage The Elephant si esibiranno durante le tre serate finali di Parigi presso la U Arena.

I The Struts si sono formati a Derby, in Inghilterra, nel 2012. La band, composta dal vocalist Luke Spiller, dal chitarrista Adam Slack , dal bassista Jed Elliott e dal batterista Gethin Davies, è stata definita da Yahoo Music “tra i più emozionanti e travolgenti musicisti rock di oggi”. Persino prima di pubblicare il primo album, il quartetto inglese dei The Struts ha aperto per i Rolling Stones nel 2014 a Parigi di fronte a un pubblico di 80.000 persone e ha percorso gli Stati Uniti per una lunga serie di show di successo.

The Rolling Stones No Filter Tour 2017

9 settembre 2017 – Amburgo

12 settembre 2017 – Monaco

16 settembre 2017 – Spielberg

20 settembre 2017 – Zurigo

23 settembre 2017 – Lucca, Lucca Summer Festival

27 settembre 2017 – Barcellona

30 settembre 2017 – Amsterdam

3 ottobre 2017 – København

9 ottobre 2017 – Düsseldorf

12 ottobre 2017 – Stoccolma

15 ottobre 2017 – Arnhem

19 ottobre 2017 – Parigi

22 ottobre 2017 – Parigi

