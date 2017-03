The Subways tour 2017, un concerto al Sun Valley Festival a giugno

Dopo averli visti lo scorso anno, il tour 2017 non ci riporterà The Subways in Italia, ma abbastanza vicino: tra le date dei concerti ce ne sarà una al Sun Valley Festival, che si terrà a giugno all’area “Boschetto” di Malvaglia, in Ticino, Svizzera.

Il trio inglese ha ormai più di dieci anni di carriera alla spalle: la loro storia inizia nel 2005, col singolo di culto “Rock & Roll Queen”, quando l’età media dei musicisti è di sedici anni. Nel 2008 pubblicano il secondo disco, “All Or Nothing”, lavorando con Butch Vig, produced di Nirvana e Smashing Pumpkins. “Money and Celebrity” segue nel 2011, e infine arriva l’album omonimo, “The Subways” del 2015, che vede il cantante Billy Lunn farsi carico di produzione e mixaggio.

The Subways tour 2017

3 giugno 2017 – Malvaglia, Ticino, Svizzera

Sun Valley Festival

Ingresso in prevendita € 20,00 + d.d.p.

Prevendite dei biglietti disponibili sul circuito www.biglietteria.ch

