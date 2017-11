The Voice 2018, i rumor sui nomi dei prossimi giudici

The Voice tornerà su Rai 2 nel 2018. Il talent canoro di mamma Rai a marzo si presenterà, a detta del direttore di rete Andrea Fabiano, in una nuova veste. A condurre lo show ci penserà Costantino Della Gherardesca, reduce dall’ultima stagione di Pechino Express.

Sono molte le voci e i rumor riguardanti la giuria. A detta di Vanity.it e di TvBlog che ha ripreso la notizia, le quattro sedie “rotanti” saranno occupate da Al Bano, J-Ax e Nina Zilli più un quarto giudice ancora da decidere (si fa il nome di Cristian Scabbia). Per Al Bano, che da poco ha dato il suo addio alla musica, si tratterebbe di un debutto. Un ritorno invece quello di J-Ax che non si era lasciato benissimo con gli autori del programma. Infine Nina Zilli che con The Voice continuerebbe l’avventura televisiva dopo il buon esordio nella giuria di Italia’s Got Talent. È ancora presto per avere notizie ufficiali, ma da qui in avanti le voci si faranno sempre più insistenti. Staremo a vedere.

