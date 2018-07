The White Buffalo Tour 2018, una data a Milano il 9 luglio

The White Buffalo si esibirà il prossimo 9 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Il progetto, dietro al quale si nasconde il musicista Jake Smith, mescola nella sua musica molte delle radici della musica tradizionale statunitense (dal country al blues, passando per il rock) e, vista la scelta di trattare personaggi comuni con molta intensità, è ritenuto da molti come una versione intimista di icone come Eddie VEdder e Bruce Springsteen.

Il suo ultimo lavoro “Darkest Darks, Lightest Lights”, nei negozi dallo scorso ottobre, lo ha visto per la prima volta lavorare da zero, senza alcuna musica composta in precedenza. Alcune delle sue passate composizioni hanno trovato spazio in serie TV affermate come “Sons Of Anarchy” e “Californication”.

The White Buffalo tour 2018

Lunedì 9 Luglio 2018 – Segrate (MI), Magnolia

Comments

comments