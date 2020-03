The White Buffalo, una data in Italia ad aprile

The White Buffalo aka Jake Smith si esibirà all’Alcatraz di Milano il prossimo 27 aprile per quella che sarà l’unica tappa italiana del cantautore e chitarrista statunitense.

Sempre nel mese di aprile, venerdì 17 per la precisione, verrà dato alle stampe “On The Widow’s Walk“, nuovo lavoro in studio che lo stesso Smith descrive in questi termini: “Quello che ho cercato di fare con questo album è rappresentare una gamma più ampia di emozioni. Ci sono momenti oscuri, momenti più felici, momenti messi in discussione. Inoltre amo mettere un po’ di confusione nelle mie canzoni, elemento che penso sia molto umano“. Di seguito la trackilist del disco.

1. Problem Solution

2. The Drifter

3. No History

4. Sycamore

5. Come On Shorty

6. Cursive

7. Faster Than Fire

8. Widow’s Walk

9. River Of Love And Loss

10. The Rapture

11. I Don’t Know A Thing About Love

The White Buffalo tour 2020

Lunedì 27 aprile 2020

Alcatraz – Milano

Biglietti: € 25,00 + prev. disponibili su Ticketone e Mailticket

€ 30,00 in cassa la sera del concerto

