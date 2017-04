I The Who giovedì notte hanno suonato tutto il loro storico album “Tommy”. La band, capitanata da Roger Daltrey e Pete Townshend, ha scelto un evento di beneficenza tenutosi presso la londinese Royal Albert Hall per proporre per intero uno dei suoi album più noti, per la prima volta dopo 28 anni. L’evento è il Teenage Cancer Trust, rassegna annuale che vede esibirsi artisti di profilo internazionale per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema del cancro giovanile. Per l’edizione 2017 gli artisti di spicco sono stati Olly Murs, Ed Sheeran, Paul Weller e i Pet Shop Boys.

Il concerto, inizialmente previsto in veste acustica, è stato proposto in chiave elettrica tra lo stupore generale dei presenti. Oltre a brani che i The Who non proponevano da quasi trent’anni, trovano spazio in scaletta nell’encore conclusivo hit del calibro di “Won’t Get Fooled Again,” “Join Together,” “Baba O’Riley” e “Who Are You”.

Un’esibizione storica, ma che come riportato da alcuni magazine non è stata esente da problemi tecnici dovuti alla scelta di riproporre il tutto in chiave elettrica. Una scelta di stile sulla quale Daltrey ha ironizzato senza alcuna cattiveria, puntualizzando sulla natura benefica dell’evento e sul fatto che la band ha preparato l’evento provando per diverse settimane.

Di seguito un video bootleg di “Pinball Wizard”:

