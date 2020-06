Si intitola A Man Happier Than You il nuovo singolo dei The Winstons

In periodo di lockdown qualcosa di bello ha preso vita: la collaborazione tra i The Winstons e Mick Harvey, il cui prodotto è una meravigliosa “A Man Happier Than You”. Nel 2016 Enrico Gabrielli, artista di cui abbiamo ampiamente già parlato, parte in tour mondiale con PJ Harvey e ha la fortuna di conoscere Mick, che tutti ricordiamo come membro della band di Nick Cave and the Bad Seeds, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore, famoso anche per le sue produzioni per il cinema (Il cielo sopra Berlino) e le sue innumerevoli collaborazioni.

Enrico resta in contatto negli anni col producer, inoltrando lui ogni nuova produzione: la canzone infatti fa parte del secondo album del gruppo “Smith”. Esce in questi giorni il video del pezzo che consacra questa unione artistica. «Ogni uomo è divenuto un’isola», spiega la band in un’intervista a Rolling Stone. «E ognuno di noi ha tentato di assemblare il puzzle di un’esperienza personale. Ma c’era sempre un pezzo mancante. Per alcuni di noi quel pezzo è stato l’amore, per altri il lavoro, per altri ancora un luogo, una persona o una città. In tutto il mondo, milioni di isole alla deriva hanno avuto il tempo di rispolverare il proprio mondo interiore. Anche noi fratelli, Rob, Linnon, Enro siamo stati tre storie di ricerca solitaria. E con noi il grande Mick Harvey, da Melbourne e perfettamente sintonizzato. Ci ha reso simili la ricerca quotidiana di quel pezzetto di un puzzle mancante che si chiama felicità. Questo è A Man Happier Than You, video poem con un epilogo tratto da Noi di Evgenij Zamjatin, letto da Ashlley Wallis. Buona visione. Buona ricerca».

Comments

comments