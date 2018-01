The Zen Circus, i salvavita del Rock italiano

Quando tutti escono di venerdì, i The Zen Circus pubblicano il loro “Catene” primo singolo estratto da “Il fuoco in una stanza”, decimo album in studio della band toscana in uscita il 2 marzo 2018, di giovedì.

Scelta controcorrente, ma in linea con la storia del gruppo che ad oggi rappresenta l’unica vera eccellenza nel panorama musicale rock italiano. Scelta comunque rischiosa. Uscire di giovedì e non venerdì, oggi, quando come minimo ci sarebbe stato un paracadute dato dalla presenza di “N” altre uscite pronte ad abbassare il livello di attenzione dell’ascoltatore medio.

Nei peggiori periodi di crisi infatti, si ha la tendenza ad attaccarsi in modo morboso a quel poco che si trova di rassicurante. La controindicazione è quella di aumentare a dismisura le aspettative verso questo qualcosa: persona, evento, band. Il rischio di incappare in una delusione aumenta di conseguenza in maniera esponenziale. E per chi ama un certo tipo di musica made in Italy, la crisi che ha colpito l’indie rock italiano degli ultimi dieci anni non teme confronti con le peggiori crisi economiche mondiali.

Uscire con tre album in meno di cinque anni è qualcosa di folle per chi fa della qualità di quello che canta e suona un marchio di fabbrica. Troppo poco tempo per arrivare ad un prodotto eccellente, per chiunque salvo per chi è consapevole del proprio momento di grazia. Confrontarsi con “Canzoni contro la natura” e “La terza guerra mondiale” non sarà facile, come superare o eguagliare “Viva” e “L’anima non conta”. “Catene” ci riesce alla grande.

Un testo ispirato, che prende pretesto dal non banale tema/storia del rapporto con la nonna per arrivare in meno di quattro minuti a toccare molte corde dei sentimenti e dei comportamenti umani. Un Appino in grande spolvero insomma, ed una band che il suo suono l’ha trovato anni fa e lo consolida, capitolo dopo capitolo.

Non c’è una virgola fuori posto in “Catene”, e lo scoglio al quale ci si aggrappa improvvisamente sembra non solo una rozza ma unica e necessaria possibilità di salvezza, ma un comodo pezzo di roccia che si può arredare con ombrellone, sdraio, telo, bibita ghiacciata e cuffie nelle orecchie. Comodamente seduti a guardare l’orizzonte della musica rock italiana con un ghigno che potrebbe essere scambiato anche per sorriso.

