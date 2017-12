The Zen Circus, nuovo album e le date del tour 2018

I biglietti dei concerti sono già in vendita sui canali ufficiali della band. Di seguito i link e l’annuncio della band:

13/04 – BOLOGNA – Estragon Club 19/04 – MILANO – Alcatraz 20/04 –VENARIA (TO) –Teatro Della Concordia 21/04 – GENOVA – Supernova Festival 27/04 – FIRENZE – Obihall 28/04 – MESTRE – Rivolta 04/05 – ROMA – Atlantico

Il fuoco in una stanza , questo il titolo del nuovo lavoro della band toscana, uscirà il 2 marzo 2018, mentre la prima tranche del tour sarà composta da sette concerti che avranno luogo da aprile a maggio.

Ad un anno e mezzo di distanza dal precedente fortunato capitolo della loro discografia, La terza guerra mondiale arrivato alla sesta posizione della top 10 dei dischi più venduti in Italia, i The Zen Circus annunciano l’uscita di un nuovo album e le prime date del tour 2018 che lo accompagnerà.

