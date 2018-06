Felicità puttana – Thegiornalisti

Abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo e riascoltarlo, non che questo servisse. Sì, perché il nuovo singolo dei Thegiornalisti è uno di quei piatti pronti che devi scaldare giusto 3-4 minuti: l’erede meno caciarone di Riccione, ma più catartico. F.R.

Maria – Boomdabash

Esce oggi “Barracuda” il nuovo album dei Boomdabash. Quello dei salentini non è solo un semplice “disco estivo” bensì un progetto adatto a tutte le stagioni. S.M.

Born To Be Yours – Kygo ft. Imagine Dragons

Che la voce di Dan Reynolds fosse praticamente un passepartout non ce ne accorgiamo oggi, ma fa comunque un certo effetto sentirlo su certe frequenze. Il resto lo fa Kygo, e lo fa bene. F.R.

Tango – Joan Thiele

È finalmente uscito l’album di Joan Thiele. Questo progetto esce probabilmente nel momento di minor hype dietro al nome della giovane cantante, ma nonostante tutto ha al suo interno diverse chicche. S.M.

D’estate non vale – Fred De Palma ft. Ana Mena

Takagi e Ketra confezionano la nuova hit estiva di FDP. Quel che mi preme segnalare è la presenza della spagnolissima Ana Mena, classe 1997. Niente, solo questo, il resto è Instagram. Ah, anche l’inizio un po’ Despacito. F.R.

Ocean – Martin Garrix ft. Khalid

Khalid prezzemolino. A furia di collaborazioni, ultimamente, il giovane è presenza fissa nelle nuove uscite del venerdì. Questa volta la sua voce danza su una bella produzione di Martin Garrix. Non sarà la hit dell’estate ma si fa ascoltare lo stesso. S.M.

Criminale emozionale – Ghemon

Da “ORCHIdee” in poi, alla voce “groove” troviamo scritto a lettere di fuoco “Ghemon e Le Forze del Bene” (la sua band, ndr). Adesso non ci resta che attendere “Blue Karaoke”, il nuovo album di Mecna, per ascoltarli, ancora una volta insieme, in “Ottobre rosso”. F.R.

Growing Pains – Alessia Cara

E che le puoi dire a una come Alessia Cara?. Nulla, appunto. Una delle artiste, a mio modestissimo parere, più sottovalutate che ci sono in giro. S.M.

Ti ricordi di me? – Alessio Bernabei

“Rimarrò per sempre il Caro Jack”, così si ripresenta sulla scena Alessio Bernabei. Via il ciuffo, sonorità che fanno un sacco DNCE ed un approccio al brano, ritornello a parte, del tutto diversa da quella che conoscevamo. Che non sia meglio? F.R.

Bed – Nicki Minaj ft. Ariana Grande

Mancano ancora due mesi, giorno più giorno meno, al nuovo album di Nicki Minaj. La queen del rap però riscalda notevolmente l’ambiente, già rovente di suo, con Bed insieme ad Ariana Grande. S.M.

