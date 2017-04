Thegiornalisti, si intitola Senza il nuovo singolo

È uscito a sorpresa questa notte il nuovo singolo dei Thegiornalisti. Il brano, disponibile in streaming su Spotify, si intitola “Senza” e non è compreso nell’ultimo disco “Completamente Sold Out”, uscito per Carosello Records lo scorso ottobre.

Il gruppo romano presenterà il nuovo pezzo durante i concerti del 9 e 11 maggio al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano. Sul palco oltre a Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera anche quattro importanti ospiti della musica italiana: Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra e Luca Carboni (qui trovate maggiori informazioni sull’evento).

Ascolta di seguito “Senza”, il nuovo brano e probabile tormentone estivo dei Thegiornalisti.

