Continua il periodo fortunato di Tommaso Paradiso e soci: i Thegiornalisti infatti, hanno confermato il Love Tour 2018, che toccherà per dieci tappe distribuite tra i prossimi mesi di ottobre e novembre i principali palazzetti italiani.

Thegiornalisti tour 2018, le date dei concerti

21 ottobre 2018 – Torino, PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 – Roma, PalaLottomatica

2 novembre 2018 – Bari, Palaflorio

3 novembre 2018 – Napoli, Palapartenope

8 novembre 2018 – Genova, RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova, Kioene Arena

11 novembre 2018 – Montichiari (BS), PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano, Mediolanum Forum

Biglietti in prevendita esclusiva su Spotify tramite l’operazione “Fans First” (riservata ai fan più fedeli dei Thegiornalisti) a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 7 febbraio per 24 ore. Prevendita generale su ticketone.it da giovedì 8 febbraio alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 12 febbraio alle ore 10:00.

