Thegiornalisti tour 2017, il calendario dei concerti estivi

Prezzo biglietti: Posto unico Early Bird: € 22,00 + prevendita Già in vendita – disponibile fino ad esaurimento Posto unico 2nd release: € 29,00 + prevendita disponibile ad esaurimento early bird Posto unico 3rd release: € 35,00 + prevendita disponibile ad esaurimento 3rd release

Prezzo biglietti: Posto unico in piedi: € 22,00 + prevendita Tribuna non numerata: € 22,00 + prevendita

Prezzo biglietti: Posto unico in piedi: € 26,09 + prevendita Tribuna numerata: € 34,78 + prevendita

12 luglio: Collegno (TO), Flowers Festival

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27 aprile su Ticketone.it e dalle ore 10.00 di domenica 30 aprile in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate.

Dopo aver ricevuto il premio come migliore rivelazione del 2016 ai Coca-Cola Onstage Awards i Thegiornalisti hanno annunciato le date del loro tour estivo . I concerti della band capitanata da Tommaso Paradiso partiranno il 6 luglio da Ferrara e si concluderanno all’ Home Festival di Treviso il 2 settembre.

