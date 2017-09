Theory Of A Deadman, in uscita a ottobre il nuovo album Wake Up Call

Uscirà venerdì 27 ottobre 2017 “Wake Up Call”, il sesto album in studio dei Theory Of A Deadman. Il disco è già disponibile in pre-order su tutti i digital store, e ad ogni preordine effettuato, si riceveranno in instant grat download i singoli “Rx” ed “Echoes”.

“Wake Up Call” è stato registrato sotto la guida del produttore Martin Terefe ai Kensaltown Studios di Londra, e si preannuncia l’opera più matura dei Nostri in termini di songwriting, soprattutto per quanto riguarda brani come, per esempio, “Rx”, che affronta il tema dell’abuso di oppio, oppure “PCH” , che contrappone la nostalgia per i tempi della giovinezza alla realtà della vita quotidiana.

I Theory Of A Deadman sono Tyler Connolly (voce, chitarra), David Brenner (chitarra), Dean Back (basso) e Joey Dandeneau (batteria). La band canadese ha collezionato una lunga scia di successi, culminati in “Savages”, album uscito nel 2014, che ha portato i TOADM, per la seconda volta consecutiva, nella Top 10 della Billboard 200 e per la terza volta consecutiva al numero uno nella classifica Hard Rock Albums di Billboard. “Savages” include la hit “Angel”, in vetta a tutte le classifiche radiofoniche americane e il cui video ufficiale ha superato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Wake Up Call” – La copertina

“Wake Up Call” – La tracklist

1- Straight Jacket

2- Rx

3- Echoes

4- Wake Up Call

5- PCH

6- G.O.A.T

7- Loner

8- Time Machine

9- Glass Jaw

10- Po Mouth

11- Wicked Game

Comments

comments