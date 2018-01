Thirty Seconds to Mars tour 2018, un concerto a Milano Rocks a settembre

È di ieri la notizia della nascita di un nuovo festival, il Milano Rocks, che si svolgerà il prossimo settembre all’Open Air Theatre dell’Area EXPO- Experience Milano. I primi headliner confermati della kermesse sono i Thirty Seconds to Mars, che si esibiranno presso la location meneghina l’8 settembre 2018.

Per Jared Leto e soci la data al Milano Rocks si aggiunge alle altre due date in terra nostrana, il 16 marzo al Palalottomatica di Roma e il 17 a Bologna all’Unipol Arena, concerti che hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

Thirty Seconds to Mars tour 2018

I biglietti per la data saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 31 gennaio.

La vendita generale partirà invece alle ore 9:00 di venerdì 2 febbraio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

