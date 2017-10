Thirty Seconds To Mars tour 2018, due concerti in Italia a marzo

I Thirty Seconds To Mars hanno da poco annunciato le date del loro nuovo tour. La band capitanata da Jared Leto tornerà nel nostro paese nel 2018 per ben due concerti. I fan del gruppo avranno la possibilità di vederli dal vivo il 16 marzo al Palalottomatica di Roma e il 17 marzo all’Unipol Arena di Bologna.

Questa estate i Thirty Seconds To Mars hanno pubblicato il singolo “Walk On Water”. Al momento non si hanno ancora notizie sull’uscita del nuovo album, ma molto probabilmente verrà pubblicato prima delle due date italiane.

Thirty Seconds To Mars tour 2018, le date dei concerti

Venerdì 16 marzo – Roma, Palalottomatica

Sabato 17 marzo – Bologna, Unipol Arena

Vendita generale dei biglietti dalle 9:00 di venerdì 13 ottobre su Livenation e Ticketone.

Comments

comments