Le date dei concerti del tour 2018 dei Thirty Seconds to Mars sono state annunciate la scorsa settimana. Di seguito, le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti.

Dalle 9 di giovedì 12 ottobre è attiva la prevendita My Live Nation, alla quale è possibile accedere gratuitamente registrandosi su livenation.it. Durante la prevendita My Live Nation, saranno disponibili sia biglietti che pacchetti VIP. La prevendita generale invece sarà attiva dalle 9 di venerdì 13 ottobre su livenation.it e ticketone.it.

Thirty Seconds to Mars tour 2018, i prezzi dei biglietti

Roma, 16 marzo 2018

Parterre in piedi: 63,25€

1° Anello Numerato: 63,25€

2° Anello Numerato: 57,50€

3° Anello Numerato: 48,30€

Pacchetti VIP

KINGS AND QUEENS PACKAGE: 490,25€

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

CLOSER TO THE EDGE PACKAGE: 795,25€

– Visione del concerto dal Side Stage

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

UP IN THE AIR PACKAGE: 947,75€

– Accesso garantito sul palco durante l’ultima canzone

– Visione del concerto dal Side Stage

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

Bologna, 17 marzo 2018

Parterre in piedi: 57,50€

Tribuna telescopica numerata: 57,50€

Gradinata numerata: 63,25€

Tribuna Sud Numerata: 51,75€

Pacchetti VIP

KINGS AND QUEENS PACKAGE: 373,50€

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

CLOSER TO THE EDGE PACKAGE: 727,30€

– Visione del concerto dal Side Stage

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

UP IN THE AIR PACKAGE: 788,30€

– Accesso garantito sul palco durante l’ultima canzone

– Visione del concerto dal Side Stage

– Meet & Greet con la band

– Foto individuale con la band

– Poster pre-autografato

– Merchandise esclusivo

– Entrata anticipata

Comments

comments