Thirty Seconds To Mars, si intitola Walk On Water il nuovo singolo

Dopo 4 anni di silenzio i Thirty Seconds To Mars tornano in scena pubblicando un nuovo singolo. “Walk On Water“, questo il titolo, è disponibile su iTunes e in streaming e anticipa l’uscita dell’atteso album della band.

“Walk On Water” farà il suo debutto televisivo mondiale questa settimana quando il gruppo capitanato da Jared Leto salirà sul palco degli MTV VMAs il prossimo 27 agosto. Il brano, come detto, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti. La data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata rivelata.

<<“Walk On Water” è una canzone per tutti noi. È una canzone sulla libertà, sulla sopravvivenza, sul cambiamento e sul combattere per quello in cui si crede. è un brano pieno di ottimismo e speranza, qualcosa che fa parte profondamente del sogno Americano>> ha dichiarato Jared Leto.

Di seguito il lyric video di “Walk On Water”.

Qui sotto, invece, puoi ascoltare in streaming il nuovo singolo.

Comments

comments