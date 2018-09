Radiohead, Thom Yorke scrive la colonna sonora del remake di Suspiria

Arriverà nei negozi ad ottobre la colonna sonora di “Suspiria”: il disco, distribuito dal prossimo 26 ottobre dalla XL Recordings, è stato inciso dal frontman dei Radiohead Thom Yorke, coinvolto in prima persona nella stesura dei pezzi che accompagnano la riedizione del classico dell’horror ad opera di Luca Guadagnino. Il film, presentato alla Mostra Del Cinema di Venezia, ha visto presente lo stesso Yorke nel red carpet.

Le 25 canzoni, il cui primo estratto è il singolo “Suspirium”, sono dei brani strumentali ma anche vere e proprie canzoni in cui è proprio Thom Yorke a cantare. Il musicista nella stesura dei pezzi è stato aiutato anche da Noah Yorke alla batteria, da Pasha Mansurov al flauto e dalla London Contemporary Orchestra And Choir.

Di seguito la tracklist del disco e il video del singolo “Suspirium”:

CD1

A Storm That Took Everything

The Hooks

Suspirium

Belongings Thrown in a River

Has Ended

Klemperer Walks

Open Again

Sabbath Incantation

The Inevitable Pull

Olga’s Destruction (Volk tape)

The Conjuring of Anke

A Light Green

Unmade

The Jumps

CD2

Volk

The Universe is Indifferent

The Balance of Things

A Soft Hand Across your Face

Suspirium Finale

A Choir of One

Synthesizer Speaks

The Room of Compartments

An Audition

Voiceless Terror

The Epilogue

