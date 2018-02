Thrice tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Dopo quasi dodici anni di assenza, i Thrice torneranno in Italia per un’unica data il 27 giugno 2018 presso il Zona Roveri Music Factory di Bologna.

Nati nel 1998, i Thrice sono tra le realtà più longeve e rappresentative della scena post-hardcore. Con nove album in carriera, i quattro californiani capitanati da Dustin Kensrue hanno saputo rinnovarsi e crescere di lavoro in lavoro, diventando un vero e proprio nome di culto. Spaziando dall’hardcore melodico dei primi full-length fino alle sonorità legate al panorama post-hardcore/sperimentale degli ultimi dischi la band americana è diventata una garanzia per tutti gli appassionati del genere.

Thrice tour 2018

Mercoledì 27 Giugno

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.

