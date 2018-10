Ticketmaster, il presidente Mark Yovich al concerto di Ben Harper a Padova

Vi avevamo già anticipato un paio di settimane fa l’accordo fatto tra Ticketmaster, colosso della rivendita di biglietti sbarcato in Italia lo scorso anno, e Zed!Live, promoter il cui centro strategico è nella città di Padova, nella quale gestisce le programmazioni dello Stadio Euganeo, Gran Teatro Geox e Kioene Arena.

Dopo l’annuncio ufficiale, il presidente Mark Yovich è sbarcato a Padova venerdì sera in occasione del concerto di Ben Harper per incontrare Mario Moretti Polegato, patron di Geox. L’incontro è stato immortalato nella fotografia che potete vedere qui sopra.

A scendere in maggiori dettaglio dell’accordo sono Daniele Bei, managing director di Ticketmaster Italia, e Valeria Arzenton, cofondatrice di Zed!:

Considerato che abbiamo iniziato a operare in Italia solo un anno fa, questa collaborazione rappresenta un successo significativo per Ticketmaster Italia, trattandosi del nostro primo grande accordo stretto direttamente con le venue. La nostra mission è supportare l’industria locale della musica dal vivo con la garanzia di offrire un servizio di eccellenza mondiale, mettendo le location in contatto con gli appassionati di eventi live, ovunque si trovino. Con Zed! si è fin da subito instaurata una grande sinergia, e non vediamo l’ora di poter collaborare ancora più da vicino per raggiungere gli obiettivi comuni.