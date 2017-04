Ticketone e secondary ticketing, multe da 1,7 milioni di euro

1,7 milioni di euro: a tanto ammontano le sanzioni complessive per Ticketone, multato dall’Antitrust per alcune anomalie legate alla vendita dei biglietti, e per alcuni dei principali siti di secondary ticketing. Secondo l’Antitrust infatti Ticketone Spa, in quanto titolare di un’esclusiva per il canale online dei principali eventi italiani, è responsabile di non aver predisposto adeguato misure antibagarinaggio, nonostante fosse contrattualmente tenuto a farlo.

Non sono certo una novità le numerose segnalazioni fatte a seguito dei grandi eventi, i cui biglietti si volatilizzano in pochi istanti per poi ricomparire, a prezzi maggiorati, su siti di secondary ticketing.

Il procedimento, cinque istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha riscontrato che sebbene la vendita rapida non sia di per sé sospetta (per i grandi eventi spesso la domanda supera l’offerta) ciononostante l’immediata rivendita di parte dei biglietti dipende anche dalle politiche (non) adottate da Ticketone.

Sempre secondo l’Antitrust infatti il rivenditore avrebbe dovuto attuare strategie per contrastare gli acquisti attraverso procedure automatizzate, ed effettuare controlli volti a rendere nulli eventuali acquisti di questo genere. Tali omissioni comportamentali sono quindi state giudicate come pratica commerciale scorretta (ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo); la relativa sanzione è di 1 milione di euro.

Le altre quattro istruttorie, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, hanno sanzionato per un valore complessivo di 700.000 euro Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket, giudicati responsabili di una vendita carente di informazioni essenziali per permettere un acquisto considerato da parte del cliente; ad esempio, biglietti dei quali non sono specificate le caratteristiche, il numero di posto e fila o i diritti riguardo l’eventuale cancellazione dell’evento.

