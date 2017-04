Tinie Tempah, la tracklist e la copertina del nuovo album in uscita il 14 aprile

Uscirà venerdì 14 aprile “Youth”, il nuovo album di Tinie Tempah. L’artista londinese torna con un disco che racchiude tutte le caratteristiche che hanno fatto di lui uno dei rapper più originali e interessanti.

In “Youth” si fondono vari generi, dalla garage, al grime e l’hip-hop, che sono stati dei punti di riferimento per Tinie fin da giovane. Tutti questi elementi danno vita a un disco che si nutre dei tanti stimoli e delle diverse culture musicali che si respirano in una città come Londra. “Youth” è disponibile in pre-ordine su iTunes.

Tinie Tempah – Youth – La copertina e la tracklist



1. Youth

2. Not For the Radio (feat. MNEK)

3. Lightwork

4. Chasing Flies (feat. Nea)

5. Mamacita (feat. Wizkid)

6. Text From Your Ex (feat. Tinashe)

7. Cameras (feat. David Stewart)

8. If You Know (feat. Tiggs Da Author)

9. Holy Moly

10. Girls Like (feat. Zara Larsson)

11. Something Special

12. They Don’t know (feat. Kid Ink, Stefflon Don & AoD)

13. So Close (feat. Guy Sebastian & Bugzy Malone)

14. Find Me (feat. Jake Bugg)

15. Rehab (feat. Tiggs Da Author)

16. Shadows (feat. Bipolar Sunshine)

17. Not Letting Go (feat. Jess Glynne)

