Tiziano Ferro, una pausa dopo il tour e il desiderio di avere un figlio

Le notizie social filtrate dalla sua pagina Instagram avevano lasciato intendere qualche nuovo progetto. Ora ormai è tutto alla luce del sole. Tiziano Ferro sta girando il video del prossimo singolo “Lento/Veloce” a Las Vegas, mentre il duetto con Carmen Consoli ne “Il conforto” va ancora fortissimo in radio.

In un’intervista rilasciata a “Repubblica” però il cantautore di Latina non si è limitato a parlare del suo nuovo progetto, ma ha sciolto alcuni dubbi su tour, album e vita privata. Nella chiacchierata pubblicata nell’edizione di lunedì 10 aprile, Tiziano ha provato a disegnare le emozioni che vuole comunicare nel suo tour estivo, parlando di “uno spettacolo con la musica al centro” perché “quando vado ai concerti, voglio le canzoni, non le divagazioni mentali di un cantante che si sente onnipotente”. Uno sguardo anche al futuro della sua musica: “Nel frattempo scrivo parecchio: divento prolifico se penso di scollegarmi, di non dover rispondere a delle esigenze. Poi la canzone arriva. Con la data del 15 luglio allo Stadio Franchi di Firenze, io chiudo”.

Chi si aspettava il live nei palazzetti resterà deluso. Il cantante ha annunciato infatti che il prossimo tour arriverà almeno tra un paio d’anni e coinciderà con il nuovo disco: “Non riesco ad esserci sempre. Ho bisogno di scrivere all’ombra”.

Nessun nascondiglio per quanto riguarda la sua vita privata. Tiziano Ferro ne parla a cuore aperto ed esprime sentimenti e desideri. La vita negli Stati Uniti gli ha fatto leggere anche le pagine più difficili della realtà, come egli stesso dichiara nell’intervista: “Più sto in America, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona”. Un discorso a tutto tondo che comprende anche la paternità: “La mia data limite per avere un figlio è quarant’anni. Ora mi sto impegnando come promotore del Lazio Pride. È importante stanare l’odio e la paura nelle province. La mia Latina sta diventando una città del futuro”.

Emerge un Tiziano limpido e senza paure. Quell’introversione forzata di qualche anno fa è ormai solo un brutto ricordo. La voce di Latina oggi è felice e gli appassionati sono pronti a recepire i suoi sorrisi attraverso la musica.

