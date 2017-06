Il tour di Tiziano Ferro è partito ieri sera, 11 giugno 2017, dallo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano. Il calendario dei concerti è disponibile qui. La scaletta prevede ben trentuno brani, scelti sapientemente tra hit storiche e nuove canzoni estratte dall’ultimo album “Il mestiere della vita”.

Tiziano Ferro – La scaletta del tour 2017

Il mestiere della vita

Epic

Solo è solo una parola

L’amore è una cosa semplice

Il regalo più grande

Valore assoluto

Ed ero contentissimo

Sere nere

La differenza tra me e te

Xdono

Il sole esiste per tutti

Senza scappare mai più

E Raffaella è mia

Ti scatterò una foto

Imbranato

Troppo buono

E fuori è buio

Per dirti ciao

La fine

Lento/Veloce

Rosso relativo

Stop dimentica

Xverso

Alla mia età

L’ultima notte al mondo

Mi sono innamorato di te

Incanto

Lo stadio

Il conforto

Non me lo so spiegare

Potremmo ritornare

