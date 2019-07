Torna il Todays Festival di Torino, che arriva alla sua quinta edizione con la fama ormai consolidata dell’evento che chiude l’estate live torinese in grande stile. Durante l’ultimo week-end di agosto lo sPAZIO211 Open Air e l’ex Fabbrica INCET ospiteranno una line-up ricca di date uniche italiane, anteprime e produzioni esclusive europee.

Tra i tanti nomi che si alterneranno sui due palchi della manifestazione spiccano Hozier, fresco di pubblicazione del suo nuovo e bellissimo album “Wasteland, Baby!”, i RIDE, giganti dello shoegaze chiamati a sostituire i Beirut dopo l’annullamento dell’intero tour estivo e Jarvis Cocker, leader degli indimenticabili Pulp che nella sua data unica italiana presenterà il suo nuovo progetto “Jarv is …”.

E poi ancora Spiritualized, Deerhunter, Bob Mould, Low, Johnny Marr, Balthazar, The Cinematic Orchestra, Nils Frahm e tanti altri.

Oltre alle due location per la musica dal vivo, ci saranno altri tre luoghi nei quali il Todays Festival animerà la città di Torino già dalle prime ore del pomeriggio.

La Galleria d’arte Gagliardi e Domke, gli Arca Studios e il nuovo Mercato Centrale Torino a Porta Palazzo, ospiteranno per tre giorni giovani artisti, produttori, giornalisti e designer per discutere sui temi legati all’industria della musica e delle nuove tecnologie sostenibili.

Non è tutto: degna di nota anche l’unica data italiana degli Sleaford Mods, che si esibiranno nella cornice di Parco Peccei in un imperdibile show pomeridiano a ingresso gratuito.

L’ennesima edizione ricca di contenuti per l’apprezzatissimo festival che dal 2015 ha ospitato artisti del calibro di Editors, PJ Harvey, Interpol, TV On The Radio, John Carpenter e The Jesus and Mary Chain.

Todays Festival 2019, il programma dei concerti

Venerdì 23 agosto 2019

sPAZIO211

18.00 BOB MOULD (Hüsker Dü)

19.15 DEERHUNTER

20.35 SPIRITUALIZED

22.00 RIDE

EX FABBRICA INCET

23.00 CHANCHA VIA CIRCUITO live

00.00 DENGUE DENGUE DENGUE live

01.00 WOLF MULLER aka BUFIMAN djset

02.30 INTERSTELLAR FUNK djset

Sabato 24 agosto 2019

sPAZIO211

18.00 ADAM NAAS

19.15 ONE TRUE PAIRING

20.35 LOW

22.00 HOZIER

EX FABBRICA INCET

00.00 THE CINEMATIC ORCHESTRA

02.00 THE ART OF WHAT?!

Art Of Noise co-founders JJ Jeczalik &

Gary Langan

Domenica 25 agosto 2019

PARCO PECCEI

Ingresso gratuito

16:00 SLEAFORD MODS

sPAZIO 211

18.00 PARCELS

19.15 BALTHAZAR

20.35 JOHNNY MARR (The Smiths)

22.00 JARVIS COCKER (Pulp)

introducing JARV IS

EX FABBRICA INCET

00.00 NILS FRAHM

Le prevendite sono attive presso TicketOne e punti vendita autorizzati.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dalle manifestazione.

